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В Бурятии из-за нехватки персонала в красные зоны разрешили пускать родственников...

В Бурятии из-за нехватки персонала в красные зоны разрешили пускать родственников...

В Бурятии из-за нехватки персонала в красные зоны разрешили пускать родственников заболевшего Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в очередной раз посетила ковидный стационар РКБ — и после увиденного приняла беспрецедентное решение.

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