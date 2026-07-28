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Аргументы и Факты

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ФАС завела дела против владельцев АЗС в 4 регионах из-за цен на бензин

ФАС завела дела против владельцев АЗС в 4 регионах из-за цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении владельцев автозаправочных станций в Нижегородской и Новосибирской областях, Пермском крае и Республике Коми по признакам необоснованного повышения цен на топливо.

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