ФАС завела дела против владельцев АЗС в 4 регионах из-за цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении владельцев автозаправочных станций в Нижегородской и Новосибирской областях, Пермском крае и Республике Коми по признакам необоснованного повышения цен на топливо.
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