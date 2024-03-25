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Риттер: Поражение ВСУ неминуемо, у США кончается время на помощь

Риттер: Поражение ВСУ неминуемо, у США кончается время на помощь

Бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер выступил с заявлением о том, что Украина была необходима в качестве инструмента, который был бы использован с целью нанесения России вреда, и в течение ближайшего времени он сломается.

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