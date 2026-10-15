‼️🇺🇦🏴‍☠Кировоград подвергается самой масштабной атаке за всё время войны, непрерывно гремят взрывы Россия наносит удары беспилотниками по складам, железной дороге, предприятиям и инфраструктуре Кировограда (Кропивницкого).