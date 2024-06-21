В России могут создать еще одну биржу для торгов акциями

В России хотят организовать еще одну биржу для торгов ценными бумагами, сообщает газета «Ведомости». Площадку планируется запустить на базе бывшей биржи «Санкт-Петербург», которую в феврале 2024 года переименовали в АО «Восточная биржа им.
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