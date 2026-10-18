В Архангельске 19 октября выведут из эксплуатации участок старой тепломагистрали на улице Карпогорской, чтобы подключить трубопровод к новому П-образному компенсатору и завершить строительство дороги.
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