Яннис Адетокунбо попал в расширенный состав сборной Греции на ЧМ по баскетболу

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо попал в расширенный список сборной Греции на ЧМ по баскетболу. Полностью расширенный состав сборной Греции выглядит следующим образом: Томас Уолкап, Михалис Лунцис, Димитрис Флионис, Яннулис Ларендзакис, Лефтерис Бохоридис, Димитрис Морайтис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Никос Ронгавопулос, Василис Харалабопулос, Яннис Адетокумбо, Динос Митоглу, Димитриос Аграванис, Вангелис Зугрис, Танасис Адетокумбо, Лефтерис Мандзукас, Георгиос Папаяннис, Костас Адетокумбо.