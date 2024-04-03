Представитель "Макфы" объяснил арест 100 трлн рублей

Наложение ареста на 100 трлн рублей активов крупного производителя макарон "Макфа" в рамках иска Генпрокуратуры РФ можно объяснить только невнимательностью пристава или намерением сформировать негативное общественное мнение.
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