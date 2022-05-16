Генсек ООН осудил расизм и дискриминацию в свете стрельбы в Буффало

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agencytreras Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в супермаркете в Буффало, а также резко осудил все формы дискриминации по расовому признаку.
Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agencytreras Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в супермаркете в Буффало, а также резко осудил все формы дискриминации по расовому признаку.
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