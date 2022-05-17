Старт льготного автокредитования в Казахстане: Сколько заявок поступило за сутки

Зампредседателя Комитета индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Олжас Сапарбеков заявил, что в первый день работы программы по выдаче льготных автокредитов заявки направили несколько тысяч человек.
Зампредседателя Комитета индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Олжас Сапарбеков заявил, что в первый день работы программы по выдаче льготных автокредитов заявки направили несколько тысяч человек.
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