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Старт льготного автокредитования в Казахстане: Сколько заявок поступило за сутки

Старт льготного автокредитования в Казахстане: Сколько заявок поступило за сутки

Зампредседателя Комитета индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Олжас Сапарбеков заявил, что в первый день работы программы по выдаче льготных автокредитов заявки направили несколько тысяч человек.

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