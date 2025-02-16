Софтфорк BNB Chain дает “зеленый свет” мемкоинам. Они подняли сетевой доход на 400%

BNB Chain демонстрирует резкий рост активности, так как за последние 7 дней пользователи заплатили почти $15 млн в виде комиссий, что составляет скачок примерно на 400% (или 388% по некоторым данным) по сравнению с предыдущим периодом и более чем в два раза превышает показатели Ethereum ($7 млн), уступая только Solana с $29 млн.