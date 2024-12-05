Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Трампу предстоит драка за дорогу ценой в 67 миллиардов.

Трампу предстоит драка за дорогу ценой в 67 миллиардов.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Дмитрий Косырев Для тех, кто думает, что в Азии нет событий (ну разве что какой-нибудь нервный срыв южнокорейских властей, с военным переворотом и прочими радостями), — нет, именно в Азии-то и творятся события первостепенной важности.

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