«Известия» узнали о состоянии экипажа рухнувшего Falcon 10

Состояние прибывших в РФ россиян с рухнувшего в Афганистане Falcon 10 разной степени тяжести. Члены экипажа в составе двух летчиков и двух медработников во время жесткой посадки получили множественные повреждения.
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