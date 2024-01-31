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"Ростех": корабельный "Панцирь-МЕ" получил два вида зенитного вооружения

"Ростех": корабельный "Панцирь-МЕ" получил два вида зенитного вооружения

В госкорпорации "Ростех" рассказали, чем уникален корабельный "Панцирь-МЕ". Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что комплекс оснащен двумя видами зенитного вооружения и современными средствами обнаружения целей.

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