Бастрыкин взял под контроль проблему аварийного дома в карельском селе

Следственный комитет проверяет ситуацию с аварийным жильем в Янишполе: люди вынуждены снимать жилье Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации, сложившейся вокруг аварийного многоквартирного дома в селе Янишполе.
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