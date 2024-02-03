Атомную подлодку «Князь Пожарский» вывели из эллинга в Северодвинске

В Северодвинске на Севмаше 3 февраля состоялась торжественная церемония вывода из эллинга и спуска на воду атомного подводного крейсера (АПК) «Князь Пожарский» проекта «Борей-А», передает корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии