Число погибших от землетрясения в Гаити выросло до 304 человек

На Гаити погибших в результате мощного землетрясения увеличилось до 304 человек, при этом количество пострадавших превысило 1800 человек, сообщает информационное агентство "Франс Пресс" со ссылкой на управление гражданской защиты Республики Гаити.
На Гаити погибших в результате мощного землетрясения увеличилось до 304 человек, при этом количество пострадавших превысило 1800 человек, сообщает информационное агентство "Франс Пресс" со ссылкой на управление гражданской защиты Республики Гаити.
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