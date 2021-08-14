Газета.ru

5 969 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Число погибших от землетрясения в Гаити выросло до 304 человек

Число погибших от землетрясения в Гаити выросло до 304 человек

На Гаити погибших в результате мощного землетрясения увеличилось до 304 человек, при этом количество пострадавших превысило 1800 человек, сообщает информационное агентство "Франс Пресс" со ссылкой на управление гражданской защиты Республики Гаити.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх