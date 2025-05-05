Глава РФ нашел «коллегу», которого уважает, как Ельцина и Собчака?

Тема о преемнике Путина вновь появилась в российских СМИ. Почему это произошло внезапно? Почему сейчас? Как это связано с SVO? Какое отношение это имеет к возможному прекращению огня? Русские задавали разумные вопросы.
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