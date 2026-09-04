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Нижегородская правда

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Цифровой рубль появился на маркетплейсах

Цифровой рубль появился на маркетплейсах

Крупнейшие российские маркетплейсы внедряют оплату цифровым рублем. Как сообщает 360.ru, новая функция стала доступна пользователям Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» в рамках массового внедрения этой формы валюты, начавшегося 1 сентября.

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