Соперники «Барсы» чаще всех попадают в офсайд (62 раза) в этом сезоне в топ-5 лигах Европы. «Брайтон» на 2-м месте в списке – 31 раз (Opta)

«Барселона» возглавляет список команд топ-5 лиг Европы (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция), в играх с которыми соперники чаще всего попадают в офсайд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Андрей Ведищев: «Автодор» на старте сезона выглядит неплохо»
- «Я сейчас лучше де Лигта, хотя у меня 20 кг лишнего веса и проблемы с голеностопом». Экс-игрок «Болтона» Уитер о защитнике «МЮ»
- Захарова об оскорблении игроков с паспортом РФ в Финляндии: «Подобные вещи без реакции не останутся. Финляндии надо принять шаги для купирования националистических проявлений»
Свежие комментарии