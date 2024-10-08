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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соперники «Барсы» чаще всех попадают в офсайд (62 раза) в этом сезоне в топ-5 лигах Европы. «Брайтон» на 2-м месте в списке – 31 раз (Opta)

«Барселона» возглавляет список команд топ-5 лиг Европы (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция), в играх с которыми соперники чаще всего попадают в офсайд.

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