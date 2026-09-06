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Военное обозрение

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УР-100: жидкостная ракета с системой эксплуатации твёрдотопливной — и предел исходной платформы

УР-100: жидкостная ракета с системой эксплуатации твёрдотопливной — и предел исходной платформы

В 1974 году СССР держал на дежурстве 1030 ракет УР-100. Массовость обеспечили не дальность и не мощность, а заводская установка в контейнер, заправка после монтажа в шахту и длительное хранение — но у этой размерности оказался предел.

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