В России планируют выпустить аналог популярного конструктора Lego

Эксперты отмечают, что производители Rubrick пошли на смелый шаг: российский рынок насыщен продукцией Lego, несмотря на то что тот покинул РФ, а также китайскими производителямиВ России произведут альтернативу Lego.
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