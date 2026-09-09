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Валиев перешел в клуб ECHL «Блумингтон». Серебряный призер МЧМ-2015 с 12 матчами в НХЛ играл за «Алматы» в прошлом сезоне

Российский защитник Ринат Валиев продолжит карьеру в клубе ECHL «Блумингтон Бизон».  31-летний игрок заключил однолетний контракт с клубом из третьей по рангу профессиональной лиги Северной Америки.

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