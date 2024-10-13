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Бьянка: «За полгода я похудела на 37 килограммов»

Бьянка: «За полгода я похудела на 37 килограммов»

Певица и другие звезды рассказали, как им удалось вернуться в идеальную форму. из личного архива Бьянки Певица рассказала, как ей удалось вернуться в идеальную форму с помощью гормональной терапии, питания и спорта.

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