Земляки простятся с погибшим участником специальной военной операции

Вадима Баранчука похоронят в Карелии в день его рожденияфото: vk.com/cdpor?w=wall-42421837_4970 Жителя Карелии, погибшего во время проведения специальной военной операции, похоронят в день его рождения – 7 марта в Суоярвском округе.
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