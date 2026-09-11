Прокуратура Дагестана начала проверку после пожара на свалке в Аркабаше

В Дагестане загорелась свалка в историческом урочище (географический объект или ориентир, о названии которого договорились/«уреклись» люди; на фоне окружающей территории он выделяется своими природными особенностями, например, лес среди поля) Аркабаш, сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Внучка актрисы Фе...
- Глава ЛБИ Мизулин...
- РИА: Венгрия стал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым