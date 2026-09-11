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Газета.ру

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Прокуратура Дагестана начала проверку после пожара на свалке в Аркабаше

Прокуратура Дагестана начала проверку после пожара на свалке в Аркабаше

В Дагестане загорелась свалка в историческом урочище (географический объект или ориентир, о названии которого договорились/«уреклись» люди; на фоне окружающей территории он выделяется своими природными особенностями, например, лес среди поля) Аркабаш, сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура.

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