Прокуратура Дагестана начала проверку после пожара на свалке в Аркабаше

В Дагестане загорелась свалка в историческом урочище (географический объект или ориентир, о названии которого договорились/«уреклись» люди; на фоне окружающей территории он выделяется своими природными особенностями, например, лес среди поля) Аркабаш, сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура.