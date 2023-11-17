Сенатор рассказал, когда Европа откажется от антироссийских санкций

В ЕС уже на пятом-шестом пакете антироссийских санкций поняли всю бесполезность Европа в самое ближайшее время может отказаться от санкций в отношении России, рассказал "Парламентской газете" сенатор Владимир Джабаров.
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