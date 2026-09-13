Горемыкин вручил боевое знамя воссозданному танковому училищу в Челябинске

Замминистра обороны России Виктор Горемыкин вручил боевое знамя воинской части начальнику Челябинского высшего танкового командного училища (ЧВТКУ), воссозданного в 2026 году.
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