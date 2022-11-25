Наш потерянный мир

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Politico: Россия больше не может полагаться на «генерала Мороза»

Politico: Россия больше не может полагаться на «генерала Мороза»

Зима и холод раньше помогали русским победить армию Наполеона и гитлеровский Вермахт. С тех пор «генерал Мороз» всегда считался хорошим другом российских войск.

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