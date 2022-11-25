Politico: Россия больше не может полагаться на «генерала Мороза»

Зима и холод раньше помогали русским победить армию Наполеона и гитлеровский Вермахт. С тех пор «генерал Мороз» всегда считался хорошим другом российских войск.
Популярные статьи
- МО РФ: нанесено поражение артдивизиону 40-й бригады националистов, обстреливавшему территорию Белгородской области
- Песков: РФ готова воспринимать осуждение ударов по Украине, если есть такие же заявления по Донбассу
- Хинштейн рассказал, что предлагается изменить в законопроекте о запрете ЛГБТ-пропаганды
Свежие комментарии