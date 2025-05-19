China Shatters Records with Rooftop Solar Installations

China installed a record 60 gigawatts (GW) of new solar photovoltaic (PV) capacity in the first quarter of 2025 – the highest ever recorded in a first quarter in the country’s history, according to Rystad Energy research and analysis.
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