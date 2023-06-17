Уроки труда могут вернуться в российские школы. Закон рассматривается Госдумой

По мнению родителей и чиновников, современным ученикам не хватает любви к ручному труду. Трудовое воспитание планируют вернуть в общеобразовательные учреждения России.
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