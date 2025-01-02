Начались продажи гибридного внедорожника Tank 500 Hi4-Z: 836 «лошадей» и запас хода больше 1000 км

В Поднебесной стартовали продажи новой модификации рамного Tank 500: автомобиль получил гибридную силовую установку, позволяющую проезжать без остановки на подзарядку до 1096 км (по циклу WLTC), а в полностью электрическом режиме — до 201 км.
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