Психолог Галиева рассказала, откуда берётся детский буллинг и как с ним бороться

В школьной среде существует проблема, которая называется «буллинг». Это агрессивное поведение, при котором один или несколько учеников систематически причиняют другому ученику страдания, дискомфорт или унижение.
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