В верховьях реки Таз ямальцы готовятся к летней путине

Глава Тазовского района Виктор Югай отправился с проверкой на рыбодобывающие предприятия, где готовятся открыть летнюю путину, сообщил районный глава у себя в соцсетях, разместив видео с борта плывущего судна.
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