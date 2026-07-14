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Красный Север

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В верховьях реки Таз ямальцы готовятся к летней путине

В верховьях реки Таз ямальцы готовятся к летней путине

Глава Тазовского района Виктор Югай отправился с проверкой на рыбодобывающие предприятия, где готовятся открыть летнюю путину, сообщил районный глава у себя в соцсетях, разместив видео с борта плывущего судна.

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