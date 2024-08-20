Студент собрал термоядерный реактор в лаборатории учебного заведения

Если человек талантлив и хочет учиться, проявляя настойчивость в достижении поставленных целей, то ему и сам черт не брат! Недавнее известие из Британии подтверждает справедливость этого утверждения в полной мере.
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