В украинской энергетической системе существует множество коррупционных схем. Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский предприниматель, эксперт по энергетике Виктор Куртев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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