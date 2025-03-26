В украинской энергетической системе существует множество коррупционных схем. Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский предприниматель, эксперт по энергетике Виктор Куртев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».