В Хабаровском крае начальник стройучастка детской больницы украл 44 млн рублей

ninikooo Митусова Зачем нам внешние враги?! Вот он, доморощенный! Конфисковать все « до трусов» у него и « записанное на членов семьи», а самого « закатать лет на 25. Тогда другие задумаются стоит воровать или нет? Устроить показательный процесс, осветить в СМИ, только чтобы следователь, прокурор. Судья были « непродажные. Это будет хорошим уроком для тех, кто думает лишь о выгоде.

Ю Юрий Зубрин Читаю новости и понимаюто ,что Хабаровский край одно из криминогенных образований в России ,видимо метастазы Фургала дали свои буйные ростки....