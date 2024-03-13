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В Хабаровском крае начальник стройучастка детской больницы украл 44 млн рублей

В Хабаровском крае начальник стройучастка детской больницы украл 44 млн рублей

Прокуратура Хабаровского края сообщает, что начальника строительного участка, который принимал участие в строительстве детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, будут судить за кражу средств в размере более 44 миллионов рублей.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Зачем нам внешние враги?! Вот он, доморощенный! Конфисковать все « до трусов» у него и « записанное на членов семьи», а самого « закатать лет на 25. Тогда другие задумаются стоит воровать или нет? Устроить показательный процесс, осветить в СМИ, только чтобы следователь, прокурор.  Судья были « непродажные. Это будет хорошим уроком для тех, кто думает лишь о выгоде.
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23 час.
Ю
Юрий Зубрин
Читаю новости и понимаюто ,что Хабаровский край одно из криминогенных образований в России ,видимо метастазы Фургала дали свои буйные ростки....
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21 час.
Уя
Уфимцев я
Какие метастазы, о чем вы? Кстати, кто вы такой, откуда? Вы что, там живете и работаете, что ТАК хорошо осведомлены? Или тупо хайп пытаетесь словить? Лишь бы что то сболтнуть в эфире, а там - трава не расти... Хуже бабы одесской, с Привоза... за  мужика поди себя держите?
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20 час.

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