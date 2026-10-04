Когда он встал на колени. Жизненная мелодрама

Она подала на развод, когда узнала об измене, и ушла, оставив ему холодный ужин и пустой дом. Спустя год она — успешный дизайнер, а он — разорившийся бизнесмен, который понял, кого потерял.
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