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Когда он встал на колени. Жизненная мелодрама

Когда он встал на колени. Жизненная мелодрама

Она подала на развод, когда узнала об измене, и ушла, оставив ему холодный ужин и пустой дом. Спустя год она — успешный дизайнер, а он — разорившийся бизнесмен, который понял, кого потерял.

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