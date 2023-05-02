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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала самонадеянное заявление Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала самонадеянное заявление Зеленского

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова дала комментарий на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина является «гарантом продовольственной безопасности» в мире.

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