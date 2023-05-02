Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала самонадеянное заявление Зеленского

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова дала комментарий на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина является «гарантом продовольственной безопасности» в мире.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова дала комментарий на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина является «гарантом продовольственной безопасности» в мире.
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