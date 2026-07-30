Руслан Коцаба: В Киеве митингуют за вора, но молчат о беспределе ТЦК

Почему бизнесмен из окружения экс-министра обороны мог годами торговать с Россией, а простые граждане стали «предателями» за русский язык? Зачем студенты вышли на «картонный майдан» в поддержку чиновника, которого обвиняют в масштабных коррупционных схемах? Почему протестующие не выдвигают лозунгов против произвола ТЦК и принудительной мобилизации? И как получилось, что этнический русский политик … Читать далее: https://govorit.