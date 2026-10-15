НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 октября, ФедералПресс. Доходы регионального бюджета на 2027 год сформированы в объеме 300,7 млрд рублей (без учета целевых федеральных средств), что обеспечивает темп роста в 104,9 % к ожидаемому исполнению 2026 года.
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