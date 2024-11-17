NBC News: Команда Трампа составляет список американских офицеров, причастных к выводу войск из Афганистана

Команда избранного президента США Дональда Трампа составляет список нынешних и бывших высокопоставленных офицеров армии США, которые принимали непосредственное участие в выводе войск из Афганистана, и изучает возможность предания их военному трибуналу за эти действия, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с планами команды Трампа.
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