NBC News: Команда Трампа составляет список американских офицеров, причастных к выводу войск из Афганистана

Команда избранного президента США Дональда Трампа составляет список нынешних и бывших высокопоставленных офицеров армии США, которые принимали непосредственное участие в выводе войск из Афганистана, и изучает возможность предания их военному трибуналу за эти действия, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с планами команды Трампа.