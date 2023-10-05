Научному коллективу Росгвардии вручили премии правительства в области образования

Премией правительства отмечены девять работ, лауреатами стали 33 человека.фото: government.ru--> Профессора Петербургского и Новосибирского военных институтов войск нацгвардии Светлана Сорокоумова и Полина Гордеева стали лауреатами правительственной премии в области образования, сообщает пресс-служба Росгвардии.
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