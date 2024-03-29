«Ростелеком» займется производством компьютеров. И периферийной техники

Компания «Ростелеком Информационные Технологии» зарегистрировала два товарных знака, которые относятся к ноутбукам, планшетам, принтерам и другой компьютерной техникеКак сообщает РБК со ссылкой на базу заявок Федерального института промышленной собственности, один из товарных знаков представляет собой слово «Айрон», второй — похожий на кляксу черный символ.