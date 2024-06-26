Ставки на кандидатов: букмекеры предлагают заработать на дебатах Байдена с Трампом

Предстоящие дебаты кандидатов в президенты США вызвали ажиотаж на букмекерском рынке! Заснет ли Джо Байден на дебатах с Дональдом Трампом и кто из них начнет перебивать и оскорблять оппонента первым? Такие ставки принимает сейчас портал с доменом Карибских островов.
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