Ставки на кандидатов: букмекеры предлагают заработать на дебатах Байдена с Трампом

Предстоящие дебаты кандидатов в президенты США вызвали ажиотаж на букмекерском рынке! Заснет ли Джо Байден на дебатах с Дональдом Трампом и кто из них начнет перебивать и оскорблять оппонента первым? Такие ставки принимает сейчас портал с доменом Карибских островов.