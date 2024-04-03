США уверены, что России не удастся взять Киев (ВИДЕО)

Дмитрий Гурин

Что то про подобное уже слышали. Дайте вспомнить....... а ну да Мариуполь. Авдеевка, Северодонецк и еще пара десятков других. Да нах нам Киев брать и нах Путину завоевывать Украину? Сами уже почти сдохли, а как янки придут за возвратами по кредитами так сами сдадутся. Зеля Укропию в такие долги вогнал что даже распродажа всех оставшихся жителей на органы положение не спасет. А Украину загнать в границы середины 17-го века и пусть аграрничают помаленьку, Белорусы такое в агрокомплексе творят, что у них ВВП повыше некоторых гейропейцев.