США уверены, что России не удастся взять под свой контроль Киев, несмотря на то, что такие опасения существовали в начале украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу LCI.
США уверены, что России не удастся взять Киев (ВИДЕО)
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Что то про подобное уже слышали. Дайте вспомнить....... а ну да Мариуполь. Авдеевка, Северодонецк и еще пара десятков других. Да нах нам Киев брать и нах Путину завоевывать Украину? Сами уже почти сдохли, а как янки придут за возвратами по кредитами так сами сдадутся. Зеля Укропию в такие долги вогнал что даже распродажа всех оставшихся жителей на органы положение не спасет. А Украину загнать в границы середины 17-го века и пусть аграрничают помаленьку, Белорусы такое в агрокомплексе творят, что у них ВВП повыше некоторых гейропейцев.
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6 час.
Сергей Андросов
ФАБ 3000 в помощь, бежать будут аж волосы назад!
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5 час.
ВД
Вовладар Даров
Киев? Трудновато,но нет ничего невозможного!!!
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46 мин.
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