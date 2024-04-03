Русская весна
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Русская весна

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США уверены, что России не удастся взять Киев (ВИДЕО)

США уверены, что России не удастся взять Киев (ВИДЕО)

США уверены, что России не удастся взять под свой контроль Киев, несмотря на то, что такие опасения существовали в начале украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу LCI.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Что то про подобное уже слышали. Дайте вспомнить....... а ну да Мариуполь. Авдеевка, Северодонецк и еще пара десятков других. Да нах нам Киев брать и нах Путину завоевывать Украину? Сами уже почти сдохли, а как янки придут за возвратами по кредитами так сами сдадутся. Зеля Укропию в такие долги вогнал что даже распродажа всех оставшихся жителей на органы положение не спасет. А Украину загнать в границы середины 17-го века и пусть аграрничают помаленьку, Белорусы такое в агрокомплексе творят, что у них ВВП повыше некоторых гейропейцев.
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