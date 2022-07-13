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Дембеле прошел медосмотр в «Барселоне». Двухлетний контракт согласован

Хавбек Усман Дембеле близок к тому, чтобы и дальше выступать за «Барселону». Накануне 25-летний француз прошел медосмотр в каталонском клубе и согласовал последние детали двухлетнего контракта.

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