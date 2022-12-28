АвтоВаз выпустит на заводе Nissan в Санкт-Петербурге в 2023 году 10 тыс

АвтоВАЗ наконец-то планирует выпускать под своей маркой кроссоверы и седаны классов C и D. Раньше АвтоВАЗ выпускал только автомобили В-класса и внедорожник «Нива».
Популярные статьи
- В ходе расследования уголовного дела против бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и его участников появилось 119 эпизодов получения взяток
- АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) Ростеха приступила к испытаниям двигателя ПД-8, который будет использоваться для пассажирского лайнера SSJ New и самолета-амфибии Бе-200
- Сбылась народная мечта
Свежие комментарии