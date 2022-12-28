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АвтоВаз выпустит на заводе Nissan в Санкт-Петербурге в 2023 году 10 тыс

АвтоВаз выпустит на заводе Nissan в Санкт-Петербурге в 2023 году 10 тыс

﻿﻿АвтоВАЗ наконец-то планирует выпускать под своей маркой кроссоверы и седаны классов C и D. Раньше АвтоВАЗ выпускал только автомобили В-класса и внедорожник «Нива».

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