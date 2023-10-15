Тренер Тарасова предсказала фигуристке Аделии Петросян успех Загитовой

Завоевавшая золотую медаль с большим отрывом на первом этапе Гран-при России в женском одиночном катании фигуристка Аделия Петросян имеет большое будущее и может повторить судьбу Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии