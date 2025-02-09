Почему по сложным горным маршрутам в Крыму больше нельзя будет ходить без инструктора

Почему по сложным горным маршрутам в Крыму больше нельзя будет ходить без инструктораС 1 сентября 2024 году вступило в силу Постановление правительства РФ №2229, накладывающее на заповедники обязанности по созданию безопасности на маршрутах, рассказал замдиректора по экологическому просвещению и … .
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