Почему по сложным горным маршрутам в Крыму больше нельзя будет ходить без инструктора

Почему по сложным горным маршрутам в Крыму больше нельзя будет ходить без инструктораС 1 сентября 2024 году вступило в силу Постановление правительства РФ №2229, накладывающее на заповедники обязанности по созданию безопасности на маршрутах, рассказал замдиректора по экологическому просвещению и … .